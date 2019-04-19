Сасовец ради денег «украл» у самого себя телевизор и бензопилу

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Жителя Сасова осудили за придуманную кражу, сообщил
В 2018 году он обратился в полицию и рассказал, что из его дома якобы похитили телевизор и бензопилу.
Следователи установили, что кражи не было, заявитель придумал ее, чтобы получить страховые выплаты.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ. Ему назначили восемь месяцев лишения свободы условно.
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