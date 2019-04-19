Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:58, 19 апреля 2019 2 397
 1    0

Рязанский приборный завод частично приостановит работу на пять дней

Рязанский приборный завод частично приостановит работу на пять дней

Рязанский Государственный приборный завод (входит в КРЭТ) частично приостановит работу на пять дней. Об этом сообщается в ответе на запрос RZN.info.

Приводим текст ответа без изменений.

Сообщаем, что речь о полной остановке предприятия не идет. 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая 2019 года в ряде структурных подразделений АО «ГРПЗ» будет временно приостановлена работа. Большинство служб, часть производства, Касимовский приборный завод, который является филиалом АО «ГРПЗ», в указанный период продолжат работать.

В настоящее время определяется потребность в необходимом объеме производственной деятельности в указанные дни для выполнения имеющихся заказов. Оплата труда работников, задействованных в обеспечении производственной деятельности предприятия, будет производиться в полном объеме. Оплата работникам, которые не привлекаются к выполнению производственных заданий в указанный период, будет производиться в соответствии с частью 1 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в размере двух третей средней заработной платы работника.

Решение о временной приостановке работы в ряде подразделений было принято по нескольким причинам. В их числе необходимость сократить издержки в связи с перераспределением объемов заказов (о чем ГРПЗ неоднократно сообщало ранее), из-за чего произошло снижение уровня загрузки производства во 2 квартале 2019 года относительно соответствующего периода прошлого года. В числе других причин временной приостановки предприятия предстоящие длительные майские праздники. Практически у всех организаций выходные с первого по пятое мая и с девятого по двенадцатое мая, к тому же 30 апреля и 8 мая — сокращенные рабочие дни.

Процесс оптимизации численности сотрудников в АО «ГРПЗ» осуществляется постоянно и является целенаправленной, планомерной работой, проводимой в соответствии с требованиями законодательства на основе организационно-управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и оптимизацию организационной структуры АО «ГРПЗ».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 81 411
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 433
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 31 883
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 883
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 965
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум