Рязанский приборный завод частично приостановит работу на пять дней

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Рязанский Государственный приборный завод (входит в КРЭТ) частично приостановит работу на пять дней. Об этом сообщается в ответе на запрос RZN.info.
Приводим текст ответа без изменений.
Сообщаем, что речь о полной остановке предприятия не идет. 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая 2019 года в ряде структурных подразделений АО «ГРПЗ» будет временно приостановлена работа. Большинство служб, часть производства, Касимовский приборный завод, который является филиалом АО «ГРПЗ», в указанный период продолжат работать.
В настоящее время определяется потребность в необходимом объеме производственной деятельности в указанные дни для выполнения имеющихся заказов. Оплата труда работников, задействованных в обеспечении производственной деятельности предприятия, будет производиться в полном объеме. Оплата работникам, которые не привлекаются к выполнению производственных заданий в указанный период, будет производиться в соответствии с частью 1 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в размере двух третей средней заработной платы работника.
Решение о временной приостановке работы в ряде подразделений было принято по нескольким причинам. В их числе необходимость сократить издержки в связи с перераспределением объемов заказов (о чем ГРПЗ неоднократно сообщало ранее), из-за чего произошло снижение уровня загрузки производства во 2 квартале 2019 года относительно соответствующего периода прошлого года. В числе других причин временной приостановки предприятия предстоящие длительные майские праздники. Практически у всех организаций выходные с первого по пятое мая и с девятого по двенадцатое мая, к тому же 30 апреля и 8 мая — сокращенные рабочие дни.
Процесс оптимизации численности сотрудников в АО «ГРПЗ» осуществляется постоянно и является целенаправленной, планомерной работой, проводимой в соответствии с требованиями законодательства на основе организационно-управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и оптимизацию организационной структуры АО «ГРПЗ».
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