Рязанский онкодиспансер закупит томографы для диагностики рака груди

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Фото: Pixabay.com
Рязанский онкодиспансер закупит компьютерные томографы для диагностики рака молочной железы. Современное оборудование позволит с высокой точностью диагностировать опухоль на начальном этапе,
«В планах лечебного учреждения приобрести комбинированную совмещенную систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа, что поможет значительно улучшить диагностику метастатического поражения костной системы», — отметили в ведомстве.
Минздрав напомнил, что женщинам до 40 лет нужно делать УЗИ и посещать врача раз в два года. Женщинам старшего возраста назначают обследование на маммографе.
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