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Фото: Pixabay.com
Рязанка напоила нового знакомого и украла его смартфон. Об этом
Мужчина пригласила новую знакомую в гости. Они пили спиртное, а какой-то момент хозяин квартиры заснул. Проснувшись, рязанец не нашел ни женщины, ни смартфона.
«Оказалось, мужчина допустил досадную оплошность — он пригласил человека в гости, при знакомстве узнав только имя новой приятельницы… Проверив все заведения, которые из-за характерных особенностей своего поведения она могла посещать, полицейские установили личность и задержали 39-летнюю рязанку», — рассказали в пресс-службе.
Женщина продала телефон, а деньги потратила на алкоголь.
На рязанку завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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