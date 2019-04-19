Рязанец украл у жительницы Подмосковья часы и украшения на четыре миллиона

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Фото: Pixabay.com
Рязанец украл у жительницы Подмосковья часы и ювелирные украшения более чем на четыре миллиона рублей. Об этом
41-летний житель Рязанской области обокрал частный дом в поселке Николина Гора. Похищенное изъяли и вернули хозяйке.
На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Рязанец находится под подпиской о невыезде.
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