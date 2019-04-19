Рязанцев удивили ночные работы на стройплощадке в центре города

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Рязанцев удивило, что вокруг строительной площадки на улице Маяковского ночью мыли забор.
Фотографии в редакцию в пятницу, 19 апреля, прислал читатель. По его словам, было неожиданно увидеть такую картину на улице города.
Отметим, что работы на площадке ведет компания «Мармакс». Ее представители подчеркнули, что девелопер всегда следит за состоянием стройплощадок: «Перед майскими праздниками всегда приводим в порядок территорию вокруг строящихся объектов».
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