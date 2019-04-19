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Рязанцам напомнили о необходимости беречь детей от выпадения из окон. По данным регионального
Жителей области призвали не оставлять маленьких детей одних.
«Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков. Большинство случаев падения происходит тогда, когда дети находятся без присмотра», — рассказали следователи.
По их словам, для обеспечения безопасности ребенка родители должны продумать расстановку мебели таким образом, чтобы он не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона.
«Нужно позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, а не надеяться на москитную сетку, создающую для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна», — говорится в сообщении.
Рязанцам также рекомендовали воспользоваться стеклопакетами с ударопрочными стеклами, защитить окна распашными решетками или просто выкрутить ручки с окон в детской комнате.
Позвонить по телефонной линии «Ребенок в опасности» можно круглосуточно: 123. Кроме того, в регионе действует круглосуточный телефон доверия:
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