Под Калугой задержали водителя под действием наркотиков. Видео

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В Белоусове задержали мужчину на иномарке, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила
Полиция остановили 39-летнего водителя на Volkswagen. Отмечается, что мужчина «вел себя неадекватно». Нарушителя доставили в медучреждение, где у него взяли анализы. Стало известно, что мужчина употребил несколько видов наркотиков.
В отношении водителя составили административные материалы.
Ему грозит штраф до 30 тысяч и лишение прав на срок до двух лет.
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