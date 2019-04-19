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Фото: Pixabay.com
По требованию прокуратуры подвал дома в Касимове закрыли на замок. Об этом
На двери подвала многоквартирного дома на улице Советской не было запора.
«Наличие в многоквартирном доме свободного доступа к подвальным помещениям, способствует антиобщественному поведению, может повлечь за собой наступление неблагоприятных последствий», — отметили в прокуратуре.
Директору управляющей компании внесли представление. В результате на двери появился навесной замок.
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