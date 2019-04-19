Пьяный сасовец ночью залез к землячке в окно и обокрал ее

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Фото: Pixabay.com
Пьяный житель поселка Придорожный Сасовского района ночью залез к землячке в окно и обокрал ее. Об этом
В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что перед кражей не дала в долг знакомому.
«Ночью, бесшумно, как „легкий ветерок“, злоумышленник проник в дом, в котором спала хозяйка, и, не потревожив ее, забрал кошелек с деньгами», — уточнили в полиции.
Его добычей стали 1200 рублей.
После кражи 46-летний мужчина устроил застолье. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Сасовцу грозит до шести лет тюрьмы.
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