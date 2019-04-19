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15:47, 19 апреля 2019 47
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Ночью в Липецке подожгли три машины. Видео

Ночью в Липецке подожгли три машины. Видео

Ночью в пятницу, 19 апреля, в Липецке подожгли три машины. Пожар начался около дома «7 на улице 50 лет НЛМК, передает LipetskMedia.

Сначала загорелся Mercedes Benz, затем огонь перекинулся на Kia Ceed и Daewoo Nexia.

Как показало видео с камеры наблюдения, неизвестный подошел к автомобилю, после чего машина загорается.

Владелец автомобиля рассказал изданию, что его пытаются запугать.

«Несколько лет я работал программистом на одну крупную липецкую компанию по производству строительных металлических конструкций. Спустя время я уволился и открыл свой бизнес, — рассказал липчанин. — Расстался я с бывшим руководством, как говорится, полюбовно».

Он отметил, что после увольнения на него «посыпались беды».

«В конце марта, буквально месяц назад, возле моего офиса на меня напали неизвестные в масках и избили, применив перцовый баллончик. Я снял побои и написал заявление в полицию. А сегодня подожгли мою машину», — добавил мужчина.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Подожженный автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей восстановлению не подлежит, подчеркнули в сообщении.


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