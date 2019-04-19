Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России

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Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» — крупнейшего еврейского учебного заведения в России. Об этом передает
Инцидент произошел перед началом главного праздника иудаизма — Песаха.
В иешиве были 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер — ритуальную трапезу по случаю Песаха.
В заведении сгорело хранилище с кошерным мясом.
Фото Google Maps
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cледующая новость →В Песочне продолжают гореть поля. Фото
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