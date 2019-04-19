На «ДомКлик» от «Сбербанка» появилась коммерческая и нежилая недвижимость

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На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от «Сбербанка» «ДомКлик» появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости. В том числе объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у «Сбербанка».
«Расширение каталога недвижимости, доступной в „ДомКлик“, позволит нашим клиентам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно, чтобы „ДомКлик“ привлекал как можно больше новых частных клиентов и профессиональных участников рынка, помогая им экономить время и трудозатраты через использование современной цифровой платформы», — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка».
Размещение объявлений на «ДомКлик» бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».
Справка
«ДомКлик» —
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