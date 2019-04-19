Мэрия Владимира выставила на торги здание «Поликлиники-Автоприбор»

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Владимирская мэрия выставила на торги здание на улице Погодина, 2-Б, из которого в начале апреля выселили «Поликлинику-Автоприбор». Об этом сообщило агентство «
Частное медучреждение задерживало выплаты по договорам, поэтому мэрия расторгла с ним контракты и обязала освободить помещения.
Поликлиника переехала. При этом ее гендиректор заявил, что власти просто «выжили» их из «дома», не позволив выкупить здание.
Старое здание сдают в аренду также для медицинской деятельности.
Фото Google Maps
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