Любимов наградил рязанских управленцев. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатор Николай Любимов наградил рязанских управленцев. Торжество, приуроченное ко дню работника местного самоуправления прошло в зале регионального правительства, в пятницу, 19 апреля.
Всего наградили 42 человека.
Кроме того, одиннадцати представителям сельских поселений Александро-Невского, Ермишинского и Пронского районов вручили районную символику.
Любимов передал им свидетельства о регистрации официального символа в геральдическом реестре России.
По словам главы региона, в течение этого года представители местного самоуправления «поработали хорошо».
«Вы решали целый спектр важных вопросов: занятость население, развитость ЖКХ, образования, медицины и социальных служб, а также решением проблем инфраструктуры. Именно поэтому вам в первую очередь обращаются местные жители», отметил Любимов.
© RZN.info
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