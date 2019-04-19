Липецкие власти направят на оздоровительную кампанию около 600 млн рублей

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Власти Липецкой области в этом году выделят около шестисот миллионов рублей на летний отдых детей. Об этом передает
Из областного бюджета на эти цели выделят около 470 млн рублей, местные — больше 90 млн рублей.
В Липецкой области в период детской оздоровительной кампании планируют работать 557 оздоровительных организаций, в том числе 16 загородных детских оздоровительных лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 118 палаточных лагерей, три детских санаторных организации.
217 детей, отличившиеся высокими достижениями в учебе, смогут поехать в оздоровительно-образовательные центры Артек", «Орленок» и «Смену».
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