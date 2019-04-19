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12:56, 19 апреля 2019 1 328
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Липецкие власти направят на оздоровительную кампанию около 600 млн рублей

Липецкие власти направят на оздоровительную кампанию около 600 млн рублей

Власти Липецкой области в этом году выделят около шестисот миллионов рублей на летний отдых детей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Игоря Артамонова.

Из областного бюджета на эти цели выделят около 470 млн рублей, местные — больше 90 млн рублей.

В Липецкой области в период детской оздоровительной кампании планируют работать 557 оздоровительных организаций, в том числе 16 загородных детских оздоровительных лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 118 палаточных лагерей, три детских санаторных организации.

217 детей, отличившиеся высокими достижениями в учебе, смогут поехать в оздоровительно-образовательные центры Артек", «Орленок» и «Смену».


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