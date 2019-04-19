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11:21, 19 апреля 2019 394
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Липецкая больница скрыла данные о поступлении изнасилованного шваброй студента

Липецкая больница скрыла данные о поступлении изнасилованного шваброй студента

Больница в Липецкой области скрыла от правоохранительных органов данные о поступлении студента колледжа, которого сокурсники изнасиловали шваброй. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Помимо этого, администрация образовательного учреждения, где учится подросток, также скрыла факт произошедшего.

Материалы направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

По статье грозит штраф до 200 тысяч или принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до двух лет.

По данным следствия, с 6 на 7 марта 2019 года подросток, находясь в арендованном доме в компании молодых людей, воспользовался беспомощным состоянием своего сокурсника и «совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью».

Потерпевшего доставили в больницу, где оказали медпомощь.

Расследование продолжается.

Ранее местные СМИ сообщали, что «причиной произошедшего, по предварительным данным, стала ссора с девушкой».

По делу арестовали трех подозреваемых.


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