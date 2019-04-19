Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 20-21 апреля

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Перед очередными выходными мы традиционно расскажем о культурных событиях, которые пройдут в нашем городе в ближайшее время.
В Театре кукол проходит премьера — спектакль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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