Карабасов рассказал рязанским школьникам о Дне местного самоуправления

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 19 апреля, и.о. главы администрации Сергей Карабасов встретился с рязанскими школьниками. Он провел урок, посвященный Дню местного самоуправления, который в этом году отметят 21 апреля.
И.о. мэра рассказал старшеклассникам о работе аппарата и структурных подразделений муниципального органа власти, об истории его создания.
Ученики также узнали о структуре гордумы, контрольно-счетной палаты, администрации, а также функциях и задачах, которые они выполняют.
Кроме того, школьники смогли задать вопросы об отдельных направления деятельности администрации. В частности, их интересовала реализация проекта «Новогодняя столица».
Сергей Карабасов рассказал о главных площадках, на которых пройдут основные мероприятия.
В конце урока глава администрации вручил школьникам сувениры.
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