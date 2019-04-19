Карабасов наградил сотрудников органов местного самоуправления

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Фото: Администрация Рязани
В преддверии Дня органов местного самоуправления, 19 апреля, в горадминистрации наградили отличившихся сотрудников этой сферы.
С профессиональным праздником собравшихся поздравил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.
По его словам, работа в этой сфере — большая ответственность и нелегкий труд.
«Именно к нам в первую очередь обращаются за помощью жители города. И зачастую вы делаете не только то, что должны, но и гораздо больше, — заявил глава города. — Мы должны первыми откликаться на изменения потребностей и запросов общества, реагировать на каждое обращение наших граждан».
Почетные грамоты за добросовестный труд и ответственное отношение к должностным обязанностям вручили лучшим сотрудникам органов местного самоуправления.
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