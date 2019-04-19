Калужские следователи изъяли поддельную одежду и алкоголь на 20 миллионов

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В Калужской области изъяли контрафактную продукцию на 20 млн рублей. Об жтом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Всего правоохранители проверили 60 точек. Из незаконного оборота изъяли 273 тысячи поддельной табачной продукции, 140 литров алкоголя, 175 литров жидкости для автомобилей, а также 1900 единиц легкой промышленности, в том числе обувь, кроссовки под марками известных брендов.
Возбуждены уголовные дела в отношении пяти предпринимателей. Полиция выписала 8 административных протоколов.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.