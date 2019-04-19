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10:42, 19 апреля 2019 165
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Калужанин нанес возлюбленной больше 60 ножевых ранений

Калужанин нанес возлюбленной больше 60 ножевых ранений

В Калужской области закончили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который убил сожительницу. Об этом сообщил портал Kaluga Poisk.

Обвиняемый выпивал дома вместе с 47-летней сожительницей. Между ними возник конфликт из-за того, что женщина злоупотребляла алкоголем.

Во время ссоры мужчина ударил сожительницу ножом в разные части тела больше 60 раз.

У нее произошел разрыв внутренних органов и она скончалась.

Материалы по делу направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.


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