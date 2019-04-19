Губернатор Тульской области отчитался о доходах за прошлый год

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Фото: Ru.wikipedia.org
За прошлый год губернатор Тульской области Алексей Дюмин заработал 6 миллионов 695 тысяч 283 рублей 75 копеек. Об этом сообщила «
В собственности Алексея Дюмина находятся земельный участок площадью 3127 квадратных метров, жилой дом (152,9 квадратного метра), квартира (334 квадратных метра), баня (107,8 квадратного метра) и два машиноместа (19,1 и 19,3 квадратного метра).
В пользовании губернатора находится часть здания площадью 60,7 квадратного метра. В его собственности также автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.
Супруга губернатора Тульской области за год заработала 13 миллионов 877 тысяч 425 рублей 64 копейки рублей.
В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2018 года выпуска.
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