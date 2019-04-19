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19:14, 19 апреля 2019 364
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ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на «права»

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на «права»

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве отметили, что ошибки в ответах будут оцениваться по степени возможных рисков в случае, если такое неверное решение будет принято в реальной ситуации.

К примеру, если экзаменующийся дал неверный ответ в условной ситуации, где это спровоцирует ДТП, экзамен завершится.

Также планируется ввести систему выставления оценок на теоретическом экзамене.

Ожидается, что задачи для теоретического экзамена также претерпят изменения. Их количество должно увеличиться, а сами они будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

Нововведения на экзаменах могут появиться уже в следующем году.


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