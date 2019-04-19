ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на «права»

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ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, сообщили
В ведомстве отметили, что ошибки в ответах будут оцениваться по степени возможных рисков в случае, если такое неверное решение будет принято в реальной ситуации.
К примеру, если экзаменующийся дал неверный ответ в условной ситуации, где это спровоцирует ДТП, экзамен завершится.
Также планируется ввести систему выставления оценок на теоретическом экзамене.
Ожидается, что задачи для теоретического экзамена также претерпят изменения. Их количество должно увеличиться, а сами они будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.
Нововведения на экзаменах могут появиться уже в следующем году.
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