Житель сараевского села угрожал убить жену табуреткой

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Фото: Pixabay.com
Житель сараевского села Белоречье угрожал убить жену табуреткой. Об этом сообщило издательство «
ЧП произошло во вторник, 16 апреля, в 11:00. Мужчина вернулся домой пьяным и устроил скандал. Он схватил металлический табурет и угрожал убить им супругу. Женщина смогла убежать.
Злоумышленника задержали полицейские. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»).
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