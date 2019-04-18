Замгубернатора приехал на место обрушения стены жилого дома в Богородицке

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Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин и глава администрации района Вадим Игонин выехали на место обрушения стены аварийного дома в Богородицке. Об этом сообщил «
Сорокин и Игонин пообщались местными жителями и проконтролировали, обеспечена ли безопасность на объекте.
Отмечается, что в этом году в Тульской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья в Тульской области.
В новый список попали дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года. В Тульской области это более 113 000 квадратных метров жилья.
Напомним, при обрушении дома
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