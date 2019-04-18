За сутки в Тамбовской области произошло три ДТП с пострадавшими. Фото

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За 17 апреля в Тамбовской области зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщила
Около трех часов ночи во вторник, 17 апреля, на улице Защитной в Тамбове 21-летний водитель «семерки» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с «десяткой», за рулем которой был 28-летний мужчина. Последний получил травмы, с которыми обращался в больницу.
В этот же день на улице Ново-лагерная около дома №29 города Тамбова 54-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» наехал на 25-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. Пешехода с травмами доставили в больницу.
Также во вторник, 17 апреля, 45-летний мужчина на мопеде не справился с управлением. Мопед перевернулся. Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Также выяснилось, что у водителя не было прав.
Фото УМВД по Тамбовской области
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