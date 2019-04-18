Выехавшая на «встречку» «Мазда» лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в центре Рязани. Видео

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В среду, 17 апреля, в центре Рязани лоб в лоб столкнулись Mazda и троллейбус. Запись с камер опубликовали в группе «
На кадрах видно, что иномарка двигалась на «зеленый» по Первомайскому проспекту со стороны площади Победы. На перекрестке с улицей Дзержинского Mazda выехала на «встречку», на скорости врезалась в троллейбус, стоявший перед светофором.
Водитель «легковушки» и его пассажирка смогли самостоятельно выйти из машины.
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