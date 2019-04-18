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22:34, 18 апреля 2019 129
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Возможной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери назвали короткое замыкание

Возможной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери назвали короткое замыкание

Возможной причиной крупного пожара в соборе Парижской Богоматери следователи назвали короткое замыкание. Об этом со ссылкой на Associated Press передает «Дождь».

Ранее в качестве предварительной версии также называли проблемы с электрикой. При этом версию поджога основной не считали.

Очаг возгорания находился у шпиля собора, где велись строительные работы.

Напомним, собор загорелся вечером 15 апреля. Его тушили около девяти часов.

Представители собора заявили, что огонь не затронул священные предметы. В храме находится реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.

Фото Twitter


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