Возможной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери назвали короткое замыкание

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Возможной причиной крупного пожара в соборе Парижской Богоматери следователи назвали короткое замыкание. Об этом со ссылкой на
Ранее в качестве предварительной версии также называли проблемы с электрикой. При этом версию поджога основной не считали.
Очаг возгорания находился у шпиля собора, где велись строительные работы.
Напомним, собор
Представители собора заявили, что огонь не затронул священные предметы. В храме находится реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.
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