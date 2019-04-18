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В Туле два ребенка получили травмы на детской площадке. Об этом мать пострадавших сообщила в соцсети, передает «
По мнению женщины, детская площадка в одном из комплексов в Привокзальном округе города опасна для окружающих. Тулячка пояснила, что площадка располагается под уклоном, также на площадке песок с острыми камнями, об которые спотыкаются дети.
По словам женщины, несколько дней назад ее сын катался на самокате, упал и ударился животом об камень. Второй ее сын получил перелом позвоночника после того, как упал на качелях.
Отмечается, что ранее специалисты обследовали указанную детскую площадку и установили, что она находится в удовлетворительном состоянии.
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