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В Тамбовской области задержали женщину, которая перевозила крупную партию героина. Об этом сообщила
Вечером в среду, 17 апреля, в Моршанске автоинспекторы остановили 33-летнюю женщину на Volkswagen Polo.
В сумочке у нее обнаружили 10 граммов героина. Женщина пояснила, что приобрела наркотики в Москве через тайник-закладку.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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