В Тамбове задержали подростка, разбившего остановку

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В Тамбове задержали 17-летнего подростка, который разбил остановку «Улица Московская». Об этом сообщила
Сообщение о произошедшем поступило в полицию утром во вторник, 17 апреля.
Неизвестный разбил стекло повышенной прочности, из которого изготовлен павильон на остановке.
Выяснилось, что его разбил 17-летний учащийся многопрофильного лицея вечером в понедельник, 16 апреля.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».
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