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11:55, 18 апреля 2019 110
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В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии в Канищеве

В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии в Канищеве

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии в Канищеве. В ДТП пострадал пешеход, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

7 мая 2018 года, в 23:10, у дома №30 на улице Бирюзова Skoda Octavia сбила 52-летнего мужчину. За рулем машины был 47-летний рязанец.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону (4912)29-97-56 или обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


© RZN.info

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