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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии в Канищеве. В ДТП пострадал пешеход,
7 мая 2018 года, в 23:10, у дома №30 на улице Бирюзова Skoda Octavia сбила 52-летнего мужчину. За рулем машины был 47-летний рязанец.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону (4912)29-97-56 или обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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