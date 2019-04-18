В ночь на пятницу закроют движение по Северной окружной

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В ночь на пятницу, 19 апреля, закроют движение по Северной окружной. Об этом
С 23:30 18 апреля до 03:00 19 апреля в районе подъема в сторону улицы Бирюзова перекроют оба направления. На месте установят предупреждающие знаки.
В это время рабочие будут демонтировать рекламные конструкции.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.