В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -5 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на пятницу, 19 апреля, в Рязанской области похолодает до -5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем +7, +12 градусов.
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