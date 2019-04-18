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Фото: Pixabay.com
В четверг, 18 апреля, в Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке. Их остановили у дома на 1-ой Владимирской улице,
Предварительно, останки принадлежат женщине, которая умерла более года назад. Ее личность устанавливают.
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