В Липецкой области ищут пропавшего год назад 37-летнего мужчину

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В Липецкой области ищут Алексея Николаевича Ставрова, пропавшего в прошлом году. Об этом сообщила
Мужчина проживает в Приволжске Ивановской области. О нем ничего неизвестно со 2 июня 2018 года. В этот день он ушел с территории «Стекольного завода» Грязинского района и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.
Приметы: на вид 35 — 40 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые.
Особая примета: косоглазие правого глаза, татуировок нет.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам «02», (47461)2-21-58.
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