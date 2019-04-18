В Липецкой области арестовали трех подозреваемых по делу об изнасиловании подростка шваброй

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В Липецкой области трех подозреваемых заключили под стражу на время расследования уголовного дела, которое возбудили после изнасилования подростка шваброй. Об этом сообщила
По данным следствия, с 6 на 7 марта 2019 года подросток, находясь в арендованном доме в компании молодых людей, воспользовался беспомощным состоянием своего сокурсника и «совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью».
Потерпевшего доставили в больницу, где оказали медпомощь.
Также прокуратура сообщила, что руководители учебного заведения, в котором учились жертва и фигуранты дела, пытались скрыть факт произошедшего.
Расследование продолжается.
Ранее местные СМИ сообщали, что «
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