В Липецке автобус на ходу потерял колесо

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В Липецке маршрутный автобус №343 на ходу потерял колесо. Об этом сообщил
ДТП произошло на улице Терешковой. Отмечается, что колесо у автобуса оторвало во время движения по маршруту.
Очевидцы засняли произошедшее.
О пострадавших пассажирах информации нет.
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