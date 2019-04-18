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В четверг, 18 апреля, в Красноярске ветер снес бетонные столбы. Фотографии опубликовали в местных группах в соцсетях.
Отключений света нет. По данным Гидрометцентра, ночью в четверг днем в пятницу порывы ветра в городе могут достигать 15-20 метров в секунду, местами — 23-28 метров в секунду.
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