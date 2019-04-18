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Фото: УМВД по Рязанской области
В Касимове одновременно задержали семерых «закладчиков». Об этом
Полицейские выяснили, что несколько интернет-пользователей «действуют характерно для организации бесконтактного распространения наркотиков».
«Причем, эти пользователи „связываются“ в одну фигуру типа „звезда“, лучи которой сходились в центре», — пояснили в полиции.
Оперативники решили задержать всех участников одновременно. Они сделали это, когда злоумышленники «совещались» в одной из квартир Касимова.
Наркотики распространяли шесть мужчин в возрасте от 18 до 30 лет и 22-летняя девушка. У них изъяли 16 самодельных контейнеров с более чем 30 граммами «синтетики».
На злоумышленников завели уголовные дела по частям 1, 2 статьи 228 и части 4 статьи ст. 228.1 УК.
Полицейские выясняют все звенья цепи незаконной наркоторговли.
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