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12:13, 18 апреля 2019 251
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В Касимове одновременно задержали семерых «закладчиков»

В Касимове одновременно задержали семерых «закладчиков»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Касимове одновременно задержали семерых «закладчиков». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что несколько интернет-пользователей «действуют характерно для организации бесконтактного распространения наркотиков».

«Причем, эти пользователи „связываются“ в одну фигуру типа „звезда“, лучи которой сходились в центре», — пояснили в полиции.

Оперативники решили задержать всех участников одновременно. Они сделали это, когда злоумышленники «совещались» в одной из квартир Касимова.

Наркотики распространяли шесть мужчин в возрасте от 18 до 30 лет и 22-летняя девушка. У них изъяли 16 самодельных контейнеров с более чем 30 граммами «синтетики».

На злоумышленников завели уголовные дела по частям 1, 2 статьи 228 и части 4 статьи ст. 228.1 УК.

Полицейские выясняют все звенья цепи незаконной наркоторговли.


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