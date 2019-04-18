В Калужской области вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП в Подмосковье

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Боровский районный суд вынес приговор жителю подмосковной Апрелевки, который устроил смертельную аварию на трассе А108 в ноябре прошлого года. Об этом сообщила «
ДТП произошло 14 ноября. Водитель микроавтобуса Hyundai выехал на встречку и врезался в Hyundai Accent. Сзда в машину врезалась Lada Largus. На месте происшествия скончался 23-летний водитель Hyundai Accent.
Суд отправил виновника в колонию-поселение на два года. Его лишили прав на три года.
Ранее водителя-виновника уже осудили на два года условно за дачу взятки следователю.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.