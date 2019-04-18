В Калужской области восстановили газоснабжение после аварии

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В Ферзиковском районе Калужской области восстановили газоснабжение более двух тысяч абонентов в населенных пунктах Ферзиково, Бронцы и Кольцово. Об этом сообщил портал «
Во вторник, 17 апреля, в этих населенных пунктах приостановили газоснабжение из-за повреждения газопровода в Ферзиково.
Отмечается, что авария произошла в результате несогласованных земляных работ компании ООО «Ремстрой». Газовую трубу повредил экскаватор.
Аварийно-восстановительные работы завершены.
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