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10:35, 18 апреля 2019 1 555
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В Калуге нашли цех с пятнадцатью нелегалами

В Калуге нашли цех с пятнадцатью нелегалами

В Калуге полиция совместно с ФСБ нашла цех по производству полиэтиленовой пленки. Там трудились 15 нелегалов из Узбекистана и Таджикистана, пишет ИД «КП-Калуга».

Нелегалы занимались переработкой полиэтиленовой пленки.

12 человек выдворят из России в ближайшее время. Им нельзя будет въезжать в страну в течение пяти лет.

Полиция проверяет работодателя, который незаконно использовал труд иностранцев. Ему грозит административный штраф размером до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.

Фото УМВД по Калужской области


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