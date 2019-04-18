В Калуге нашли цех с пятнадцатью нелегалами

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В Калуге полиция совместно с ФСБ нашла цех по производству полиэтиленовой пленки. Там трудились 15 нелегалов из Узбекистана и Таджикистана, пишет ИД «
Нелегалы занимались переработкой полиэтиленовой пленки.
12 человек выдворят из России в ближайшее время. Им нельзя будет въезжать в страну в течение пяти лет.
Полиция проверяет работодателя, который незаконно использовал труд иностранцев. Ему грозит административный штраф размером до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.
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