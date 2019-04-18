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В центре Рязани «легковушка» врезалась в троллейбус. Фото и первую информацию о происшествии опубликовала группа «ВКонтакте» «
Как рассказывает очевидец, ДТП произошло около 22:00 на Первомайском проспекте.
«Mazda протаранила троллейбус „в лоб“. Фото сделаны спустя несколько минут после аварии. Чуть позже троллейбус увезли на сцепке», — добавил автор публикации.
Официальной информации о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.
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