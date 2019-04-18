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Управление благоустройства проверят после сообщений о 32 миллионах, выигранных в судах рязанскими водителями за два года. Об этом
СМИ пишут, что пострадавшие в ДТП автомобилисты подают иски к управлению благоустройства администрации города и выигрывают их. Суд приходит к выводу, что вред имуществу граждан причиняется из-за некачественных дорог.
«В ходе проверки следователи выяснят надлежащим ли образом должностные лица управления благоустройства исполняют свои обязанности по ремонту и содержанию дорог и повлекли ли их действия (бездействия) причинение ущерба бюджету города», — пояснили в следкоме.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
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