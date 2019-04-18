Суд пересмотрит иск липчанина к Дмитрию Медведеву за повышение пенсионного возраста

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В конце апреля в Липецком областном суде пройдет слушание по апелляционной жалобе липчанина на решение суда по его иску к Дмитрию Медведеву. Мужчина требовал от главы правительства компенсации в один миллион за повышение пенсионного возраста, передает
Ранее суд отклонил иск. 50-летний липчанин решил, что правительство нанесло ему моральный вред, нарушив планы выйти на пенсию. Мужчина отработал более 20 лет в сфере организации охраны труда на НЛМК, потом частным предпринимателем, а позже открыл свой бизнес.
После повышения пенсионного возраста ему нужно работать еще десять лишних лет.
Липчанин объяснил, что сумма, которую он потребовал в качестве компенсации — это деньги, которые он не получит за десять добавленных лет работы.
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