СМИ сообщили о взрывном устройстве в поезде, идущем в Тульскую область

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В ряде тульских СМИ появилась информация о поезде с подозрительным предметом, направляющемся в Ревякино. Об этом сообщил «
По предварительным данным, поезд ехал не в Тульскую, а Костромскую область, передает
«Находку» заметили сотрудники железнодорожного вокзала на станции Лиски в Воронежской области.
Взрывотехники осмотрели предмет — это оказалась бутылка со взрывателем. Бомбой занимаются спецслужбы.
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