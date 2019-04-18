Рязанку осудили за кражу телефона и денег у подруги

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Фото: Pixabay.com
Жительницу Шиловского района осудили за кражу телефона и денег у подруги. Об этом
В ноябре прошлого года безработная 21-летняя девушка пришла в гости к знакомой. Они пили алкоголь.
«В ходе разговора пострадавшая передала гостье свой телефон „Samsung Galaxy J5“, чтобы последняя могла воспользоваться социальной сетью, — пояснили в прокуратуре. — Когда хозяева квартиры уснули, молодая женщина решила похитить имущество своей знакомой, в том числе и указанный сотовый телефон».
Помимо гаджета, она забрала личные вещи подруги и 13 400 рублей. Телефон злоумышленница продала за четыре тысячи рублей, а деньги потратила на продукты.
Во время следствия нового владеьца телефона нашли. Мобильный передали его хозяйке. Также ей удалось вернуть украденные вещи.
На суде злоумышленница признала вину, но ущерб не возместила. Ее приговорили к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком в год. Также на девушку возложили определенные обязанности.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее рязанку привлекали к ответственности за аналогичное преступление, но уголовное дело прекратили после примирения с потерпевшим.
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