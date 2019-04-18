Рязанец снял золотую печатку с уснувшего собутыльника

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Рязанец украл золотую печатку у собутыльника, который уснул. Об этом сообщила
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Мужчина встретился со своей знакомой и ее приятелем, чтобы выпить. Пока женщина ходила в магазин, ее спутник уснул.
Рязанец заметил на руке мужчины золотую печатку, которая стоила 10 649 рублей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник снял кольцо и скрылся.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к условному заключению на два года с испытательным сроком в два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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